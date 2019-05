Four Seasons Orlando tem novidades para julho

Redação



02/05/2019 | 13:18

O Four Seasons Orlando at Walt Disney World anunciou algumas novidades para o verão americano (junho-setembro). O hotel premiado vai oferecer a quarta noite de estadia grátis e o Disney Gift Card para quem quiser visitar os parques de empresa do Mickey. Além disso, o complexo criou uma nova atividade inspirada no filme “Alladin”.

Divulgação Lazy River no Four Season Orlando

Novidades no Four Seasons Orlando

Diárias em Cortesia

O Four Seasons Orlando criou o Stay Lounger-Fourth Night Free, um pacote em que, a cada três noites, o hóspede ganha a quarta. Ele é válido entre maio e setembro. As diárias saem a partir de US$ 479 (R$ 1.831) e incluem o Kids for All Seasons, programa de recreação para crianças de 4 a 12 anos, das 10h às 18h.

Divulgação Área do parque aquático do Four Seasons Orlando

Transportes para os parques de diversões, acesso ao parque aquático do local, academia 24h e jantares nos restaurantes do resort para crianças menores de cinco anos também estão inclusos no valor das diárias.

Divulgação Área de lazer no Four Seasons Orlando



Disney Gift Card

Já o pacote do Disney Gift Card oferece US$ 200 em bônus para quem ficar duas ou três noites num quarto ou US$ 500 para o pessoal que passar três noites em uma suíte do Four Seasons Orlando. O cartão pode ser usado nos parques temáticos, parques aquáticos, restaurantes ou centros de compras do complexo Walt Disney World.

Assim como a cortesia de hospedagem, a promoção é válida entre 1º de maio e 30 de setembro.

