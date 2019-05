Após morte de sua filha, Juliana Diniz, de Senhora do Destino, desabafa: Enterrar um filho não é a ordem natural das coisas

02/05/2019 | 13:10



Na última quarta-feira, dia 1º, Juliana Diniz publicou em seu Instagram um texto emocionado em que anunciou para seus seguidores a morte de sua filha, Yollanda. Nele, ela conta que a bebê nasceu após oito meses de gestação, com 42 centímetros e um quilo e 300 gramas e que a causa do óbito foi o coraçãozinho dela que parou de bater.

Confira o relato a seguir:

O luto é meu... o anjo que se foi era meu... O ser que me ensinou a ser mãe era meu. Yolanda Haya Diniz Soares da Costa, com 42 centímetros e um quilo e 300 gramas, foi embora fisicamente, mas deixou dentro de mim, ainda, um coração enlouquecido por ela. Gostaria de compartilhar para que não venhamos a pensar ou imaginar tantas coisas aleatórias. Hoje, mais calma, consigo dizer que ela não estava pronta pra algumas coisas... O coração dela ficou fraco e parou de uma hora para outra... Chorei desoladamente, desmaiei, gritei, não aceitei o diagnóstico... Até que me acalmaram e quando me dei conta, todos estavam ao meu redor... família, amigos, pastores.

Ela ainda continua:

Exatas 53 pessoas ao todo nesses dois dias internada, me dando forças, falando de Deus! Eu O amo, eu amo a Jesus. Eles realmente sabem o que fazem e o que permitem... Minha filha me amava... Eu conversava com ela todos os dias, e ela me respondia com seus chutinhos... Éramos amigas eu e ela... No auge do nosso oitavo mês, Deus permitiu que ela fosse para o céu... Muitos odeiam se expor; eu já prefiro estar aliviada em abrir isso, como sempre abri minha vida profissional para vocês. Pois de vocês recebia as melhores mensagens de carinho. Eu estou bem na medida do possível. Vocês tinham prova de como eu estava amando cada momento, cada fase... Hoje, enterrar um filho não é a ordem natural das coisas. O papai dela e eu estamos desolados, mas essa é mais uma provação que vou passar amando a esse Deus, aprendendo.

E ainda conclui:

Se eu pudesse trocar de lugar com ela, eu faria isso... Eu estou triste por isso, mas estou feliz que o melhor de Deus está por vir. Eu sempre digo que sou muito forte, tirei minha primeira e última foto com ela hoje. Quem passa pelo que passei tira de letra qualquer situação. Estou de pé para curtir meus milhares de sobrinhos, priminhos... e se Deus um dia quiser novamente me contemplar com mais um bebê, no tempo Dele , estou aqui. Para quem não sabe, nasci dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, e eu amo crianças... Eu e minha Casa serviremos ao Senhor.

Para deixar a situação ainda mais triste, a atriz, que interpretou Larissa em Senhora do Destino, também compartilhou Stories um texto em que agradeceu seus amigos por terem ido ao sepultamento de sua filha em seu lugar:

Obrigada aos meus muitos amigos e familiares que foram ao sepultamento da minha filha enquanto eu estava internada.

Neles, ela também contou que já estava em casa e que sua ficha estava caindo. Aproveitando, também não deixou de falar sobre o pai de sua filha, Thiago Soares:

Eu e ele estamos tentando consolar um ao outro toda a hora...Te amo papai da Yollanda... Que papai forte...

Nos comentários do Instagram dela, amigos famosos não deixaram de lamentar a perda. Viviane Araújo, por exemplo, disse o seguinte:

Força Jú, Deus está contigo!

Já a também atriz Juliana Alves declarou:

Meus sentimentos. Muita força e muita luz pra você, minha xará! Tenho certeza que a sua, xará do meu anjinho, estará de um lugar privilegiado iluminando ainda mais a sua vida. Que Deus e todos os seres de luz te amparem e confortem seu coração e da sua família. Que o tempo traga muitas alegrias e bênçãos pra vocês!