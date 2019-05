Minecraft, Free Fire e mais: veja 30 jogos gratuitos para celular

Beatriz Ceschim



02/05/2019 | 11:48

Existem dezenas de jogos gratuitos para celular. Pokémon Go, Candy Crush e Free Fire são alguns dos mais famosos entre os jogadores. Para você que deseja baixar novos games para seu smartphone, o 33giga reuniu 30 jogos de graça para divertir seu dia.

Pokémon Go

Lançado em 2016, Pokémon Go virou um dos queridinhos do público, por tornar os users mestres pokémon. É possível capturar os bichinhos pela sua cidade, treiná-los e batalhar com outros jogadores. Para baixar gratuitamente acesse iOS ou Android.

Hearthstone

Hearthstone é um jogo de cartas colecionáveis, em que você escolhe um dos nove tipos de classe que determinam seu baralho. Com seu deck montado você pode duelar com outros jogadores online, acumular moedas para comprar pacotes de cartas ou entrar em campanhas para derrotar os vilões do mundo de Warcraft. Instale o jogo de graça para iOS ou Android.

Candy Crush Saga

Disponível para iOS e Android, Candy Crush Saga é um jogo de quebra cabeças com diversas fases, em que o user precisa unir os doces iguais para passar para próxima etapa. Com centenas de estágio, o game aumenta sua dificuldade e não fica enjoativo.

Plague Inc

Para os que desejam um desafio, Plague Inc é uma ótima opção. Nesse universo, o jogador criará uma doença que deve se espalhar e contaminar todos no mundo. O usuário deve lutar contra a cura do distúrbio e exterminar a vida no planeta. O jogo está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Subway Surfer

Uma corrida infinita pelo metrô é o propósito de Subway Surfer. O seu avatar deve coletar o máximo de moedas, enquanto corre para não ser pego do guarda da estação. Acesse iOS ou Android para adquirir o jogo.

Super Mario Run

Disponível para Android e iOS, Super Mario Run é outro jogo de corrida sem fim. Nesse game, você poderá coletar moedas, aumentar de tamanho após comer um cogumelo e derrotar vilões como o Bowser. Tudo isso, enquanto você controla um dos personagens do mundo do Mario.

Angry Birds 2

Os passarinhos raivosos estão de volta, tanto para iOS quanto para Android. Em Angry Birds 2, você pode aumentar seu nível, ao derrotar os porcos verdes com o menor número de arremessos possíveis.

Perguntados

Um jogo de inteligência, que envolve um duelo entre jogadores online. O usuário pode escolher uma das seis categorias de perguntas e conforme acerta as respostas, ele conquista as medalhas de cada sessão. O player que adquirir todas primeiro vence a rodada. Gratuito para iOS e Android.

Sonic Dash

Disponível para Android e iOS, Sonic Dash traz uma corrida infinita, em que o Sonic deve coletar as moedas, enquanto corre e desvia dos obstáculos.

Quizup

Outro jogo que requer inteligência. Em Quizup, o jogador seleciona alguma das dezenas de categorias e espera por outro usuário para realizarem o quiz juntos. Ganha a partida quem acertar mais questões, de preferência em menor tempo. Baixe gratuitamente para Android ou iOS.

Minion Rush

Os monstrinhos da franquia Meu Malvado Favorito também estão nessa lista. Em Minion Rush, o objetivo é recolher as bananas enquanto foge dos explosivos, usa instrumentos divertidos e corre por cenários exclusivos do filme. Disponível para iOS e Android.

SimCity BuildIt

SimCity BuildIt o transporta para sua própria cidade, que você deve construir e gerenciar. Construa prédios e estabelecimentos, recolha o dinheiro das lojas e faça seu território rico. Instale gratuitamente em iOS ou Android.

Clash of Clans

Nesse jogo de estratégia, o user pode construir seu império, atacar o dos outros jogadores e defender o seu. Além disso, é possível entrar no clã de outros usuários para que suas chances de vencer cresçam. Disponível para Android e iOS.

Clash Royale

Clash Royale é um jogo de cartas e estratégia do mesmo universo de Clash of Clans. Nessa versão, o jogador pode criar seu baralho, usar tropas especiais para derrotar inimigos, destruir os outros reis e conquistar tesouros. Para baixar gratuitamente acesse iOS ou Android.

Os Simpsons

A famosa família amarela também tem seu próprio jogo. Em Os Simpsons, após o Homer destruir toda a cidade com um acidente nuclear, o usuário deve construir sua própria Springfield. Disponível para Android e iOS.

Plants vs. Zombies 2

Em Plants vs. Zombie 2, o jogador deve usar as plantinhas para construir sua linha de defesa contra os zumbis, que desejam acabar com tudo. Ache plantas e zumbis diferentes para que o jogo fique mais divertido. Baixe gratuitamente para iOS ou Android.

Fortnite

Disponível somente para iOS, Fortnite permite que o jogador forme esquadrões e lute para ser o último sobrevivente do Battle Royale. Além de oferecer o modo criativo, em que o usuário pode inventar seu próprio mundo no jogo.

FIFA Football

O famoso jogo de futebol, agora disponível para celular. No FIFA Football, o usuário pode formar times, treiná-los e jogar partidas contra outros players. Instale em dispositivos Android ou iOS.

Harry Potter: Hogwarts Mystery

A escola de magia e bruxaria de Hogwarts é cenário do jogo Hogwarts Mystery. Em que você pode aprender feitiços, duelar com outros bruxos, conhecer novas partes do castelo e se aventurar pelo universo de Harry Potter. Gratuito para iOS e Android.

1010!

Disponível para iOS e Android, 1010! é um jogo de raciocínio e quebra-cabeça. Em que o usuário deve unir as peças das mesmas cores para limpar o tabuleiro de 10×10.

Garena Free Fire

Free Fire é um jogo de tiro e sobrevivência. As partidas duram 10 minutos, e você deve ser o último usuário vivo para ganhar. Contra 50 outros jogadores, é preciso se equipar e partir para o ataque. O game é grátis para Android e iOS.

Marvel Contest of Champions

Marvel Contest of Champions é um jogo de luta com os principais heróis da Marvel. Monte uma equipe e trilhe o caminho para se tornar o Campeão Supremo da Marvel. Gratuito para iOS e Android.

Injustice 2

Um jogo de luta com os super-heróis e vilões da DC. Junte sua equipe para derrotar os seres maus desse universo. Aprenda combos para derrotar seus inimigos em batalhas de três contra três. Baixe gratuitamente para Android ou iOS.

Minecraft

Disponível somente para Android, a versão mobile de Minecraft reproduz o jogo original. O player pode construir e explorar novos ambientes e lutar contra zumbis e bruxas. É possível desbravar esse mundo sozinho ou com mais 10 jogadores.

PUBG Mobile

PUBG é um jogo de tiro e sobrevivência, em que você deve derrotar 100 jogadores em uma ilha remota. Encontre armas, customize seu avatar, use veículos e acabe com seus inimigos. Conforme os oponentes morrem, o território de batalha diminui para aumentar a ação. Gratuito para iOS e Android.

Zombie Tsunami

Jogo no estilo de corrida infinita, o usuário controla um grupo de zumbis que estão destruindo a cidade. Os monstrinhos precisam desviar de obstáculos e devorar os habitantes, para aumentar seu exército. Disponível para Android e iOS.

Bejeweled Classic

O Bejeweled Classic é um jogo de quebra-cabeças, em que o user deve unir as peças iguais. Com diversas fases criadas aleatoriamente e modos diferentes de jogar, esse app não cansa facilmente. Para baixar o jogo acesse iOS ou Android.

Helix Jump

Um jogo viciante e bem simples. Em Helix Jump, o usuário deve fazer uma bolinha descer por um pilar, enquanto desvia de obstáculos. Instale gratuitamente para iOS ou Android.

Color Road

Nesse jogo de obstáculos, o player deve levar a bolinha pela pista e passar pela cor correta, enquanto a velocidade do game aumenta. Gratuito para Android e iOS.

Tomb of the Mask

Disponível para iOS e Android, Tomb of the Mask é um jogo de arcada infinita. Nas diversas fases, o jogador deve passar por labirintos com armadilhas, desbloquear máscaras e explorar o túmulo místico.