Luísa Sonza fala sobre pausa na carreira de Whindersson Nunes

02/05/2019 | 11:10



Luísa Sonza está em um momento dúbio na vida. Apesar de ter se visto nos últimos tempos com a carreira em crescimento, sendo uma das apostas da música pop, no último mês ela precisou estar mais próxima do marido, Whindersson Nunes, que fez uma pausa em seu ritmo de trabalho após demonstrar fortes sinais de esgotamento.

Chegou a ser apontado, inclusive, que ela também daria uma pausa para apoiar seu amado, o que foi desmentido por ela prontamente, uma vez que a cantora apenas priorizou compromissos próximos de sua casa e diminuiu sua agenda.

Agora, em conversa com o colunista Leo Dias, Luísa falou pela primeira vez sobre o assunto e contou, inclusive, que já tinha avisado o youtuber que sua carga de trabalho estava pesada demais. Aliás, a cantora chegou a falar que também já sentiu esses sinais de cansaço, buscando na terapia uma forma de saber o momento certo de parar.

- Já vinha notando há algum tempo que ele [Whindersson] estava trabalhando demais e já tinha falado para que desse uma diminuída, mas a agenda estava marcada há muito tempo e muita coisa não poderia desmarcar. Eu avisava que estava muito pesado, e é normal o corpo sentir os efeitos a longo prazo, disse a cantora.

Além disso, Luísa ainda revelou como está o marido nos dias de hoje:

- Agora ele já está bem, graças a Deus, se cuidando, e estou dando todo o suporte.

Casados a pouco mais de um ano, os dois se tornaram um grande marco para o público teen. Por isso, os rumores de que a cantora também faria uma pausa causa preocupação nos seguidores do casal. Agora, ela explica que não foi exatamente essa sua postura.

- Diminui sim um pouco do ritmo da agenda, mas não parei como alguns jornais soltaram. Estou priorizando compromissos em São Paulo, além de shows e campanhas previamente marcadas. Quis ter mais tempo para ficar com meu marido, cuidando dele e oferecendo todo o apoio necessário. Dentro de casa não mudei nada, mas diminui a rotina. Ofereço meu amor, carinho, escuto ele. Era o mínimo que poderia fazer nesse momento. Meu pensamento e coração estão com o meu marido.

Assim como Whindersson, ela também já se viu desanimada e triste, mas afirma que usa a terapia a seu favor e também como uma forma de saber seu limite.

- Faço terapia há alguns anos e isso me ajuda muito. Permite que eu me descubra cada dia mais e entenda meu papel, minha responsabilidade, meus medos, fraquezas e sonhos. Eu também, quando sinto sinais de esgotamento, como já aconteceu algumas vezes, aviso minha equipe e diminuímos o ritmo, para que não aconteça o pior para minha saúde.

Ainda bem que os dois estão cada dia melhores, não é mesmo?