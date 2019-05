Senna Day leva cerca de 15 mil pessoas para Interlagos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/05/2019 | 10:53



O autódromo de Interlagos recebeu ontem o Senna Day Festival, evento promovido pelo Instituto Ayrton Senna para homenagear o piloto, que morreu há exatos 25 anos, no dia 1º de maio de 1994, em Imola, no GP de San Marino. Segundo a organização, cerca de 15 mil pessoas compareceram à celebração ao legado do tricampeão mundial de Fórmula 1, com direito a exposição, corridas, shows e outros eventos.

Personalidades como Rubens Barrichello, Sérgio Sette Câmara e Cacá Bueno deram algumas voltas com a McLaren Senna – produzida em homenagem ao brasileiro avaliada em R$ 8 milhões e com cerca de 500 unidades. Xuxa, que chegou a ter um relacionamento com Senna, também compareceu. Outro que esteve lá foi o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).<TL>(das Agências)