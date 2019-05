Consumidor, empresa e elo sustentável

Do Diário do Grande ABC



02/05/2019 | 10:59



Em momento em que a responsabilidade social ganha cada vez mais força na relação entre empresas e sociedade, os consumidores têm procurado marcas, produtos e serviços que estejam identificados com suas ideologias. Assim, companhias que optam por políticas de impactos sociais e ambientais positivos atraem novos consumidores e os fidelizam. Boa demonstração dessa relação entre consumidores e empresas é pesquisa recente do Sistema Fiep, que aponta que 87% dos brasileiros preferem comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis.

Caso interessante dessa prática está nas ações diárias da Campo Largo, tradicional marca de bebidas saudáveis, que acaba de conquistar o selo de Empresa B – concedido a seleto grupo de companhias globais que visam o desenvolvimento social e ambiental como modelo de negócios.

Entre as práticas sustentáveis da empresa destacam-se a agricultura familiar, que contribui com a empregabilidade local ao contar com mais de 2.000 famílias na cadeia produtiva no município de São Marcos, no Rio Grande do Sul, onde recebem acompanhamento técnico em todas as etapas (do plantio à colheita, disponibilização de mudas; consultoria para expandir negócios e capacitação para boas práticas ambientais); o reaproveitamento de matérias-primas, como as cascas, sementes e cabos das frutas, que são utilizados como complemento de ração animal para gado ou adubo orgânico – reutilizado no próximo ciclo de produção; a gestão de resíduos industriais e a realização de coprocessamento de sobras sólidas; a parceria com a EuReciclo, na qual porcentagem das vendas anuais da empresa é destinada a cooperativas de reciclagem; e o recebimento de alunos de escolas da região na organização para a conscientização de crianças sobre a importância da alimentação saudável e da sustentabilidade.

Mesmo com todas essas práticas e a preocupação ambiental, a companhia também entende que é preciso ‘olhar para dentro’. Para ser sustentável e, ao mesmo tempo, entregar produtos com qualidade ao mercado, é necessário atentar-se ao que pensam os colaboradores e stakeholders – peças fundamentais nesse processo. É assim que, nos últimos anos, muitas companhias têm percebido que, quanto mais transparência elas passarem aos funcionários, maiores serão as chances de impulsionar produtividade, resultados e lucro.

Por fim, o conjunto de todos esses procedimentos é capaz de tornar a empresa referência em práticas sustentáveis, que acabam impactando positivamente o meio ambiente, sociedade, colaboradores, mercado e, consequentemente, o consumidor final.

Giorgeo Zanlorenzi é presidente da empresa Zanlorenzi Bebidas.