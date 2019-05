Excessos condenáveis

Do Diário do Grande ABC



A retórica dominante na sociedade, de que é preciso recrudescer a repressão à criminalidade, como se esse fator fosse determinante para aumentar a sensação de segurança, certamente está na gênese de casos de abusos de autoridades, que têm ocorrido com demasiada frequência no Grande ABC, como mostra relatório da Ouvidoria da Polícia de São Paulo obtido por este Diário. Só no ano passado, as sete cidades da região registraram 60 queixas desta natureza, praticamente uma a cada semana. O número assusta. E, claro está, merece atenção do governo do Estado.

Policiais militares foram os principais denunciados, com 36 casos, embora os civis não fiquem em desvantagem considerável, com 24. Neste segundo caso, aparecem especialmente episódios de demora excessiva no atendimento em delegacias, o que pode ser facilmente explicável pelo deficit no número de agentes, algo, aliás, reconhecido pelo próprio Estado – foi essa a justificativa oferecida pelo ouvidor Benedito Mariano. A abertura de concurso público solucionaria a questão.

Um pouco mais complexo, porém, é o caso dos relatos contra os policiais militares. A maior parte deles diz respeito à violência na abordagem de cidadãos, o que evidencia excessos no serviço ostensivo. Como se sabe que a formação de profissionais segue rígidos padrões de atuação, é de se perguntar por que tantos agentes deixam de cumprir nas ruas as exigências do comando no quartel. Em corporação que tanto preza a hierarquia, a distorção entre o que se prega e o que se faz causa estranheza, a demandar atenção especial dos órgãos de controle e fiscalização.

Sabe-se que a atuação dos agentes do Estado tem colaborado para reduzir os índices criminais no Estado de São Paulo. Em contrapartida, todavia, a letalidade policial cresceu 8% no primeiro trimestre do ano. Não se pode, evidentemente, construir a paz duradoura sobre cadáveres. É preciso garantir a segurança da sociedade preservando integralmente os direitos humanos. Não há outro caminho.