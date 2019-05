Marcelo Demoliner vence mais uma e avança às semifinais do ATP 250 de Munique

02/05/2019 | 10:45



O brasileiro Marcelo Demoliner mostrou nesta quinta-feira que está em um bom momento no circuito profissional. Ele e o indiano Divij Sharan mantiveram o embalo no ATP 250 de Munique, disputado em quadras de saibro na Alemanha, e avançaram às semifinais da chave de duplas ao derrotarem de virada os convidados locais Kevin Krawietz e Andreas Mies por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 10 a 8 no match tie-break, em 1 hora e 22 minutos.

Na estreia, o brasileiro e o indiano já haviam mostrado eficiência ao ganharam da dupla cabeça de chave número 1 em Munique, formada pelo também indiano Rohan Bopanna e pelo britânico Dominic Inglot. Agora terão pela frente o austríaco Philipp Oswald e o croata Mate Pavic, que bateram os irmãos britânicos Ken e Neal Skupski, terceiros pré-classificados, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Com a soma de pontos importantes, a campanha de Demoliner vai lhe rendendo três posições no ranking de duplas das ATP, subindo de 57.º para o 54.º lugar. O tenista gaúcho ainda espera a definição de um parceiro para saber se conseguirá entrar no Masters 1000 de Madri, na Espanha, que acontecerá na semana que vem.

No primeiro set, Demoliner e Sharan tiveram chances de quebrar o serviço dos rivais, mas não conseguiram e acabaram levando a pior. Na segunda parcial, cada parceria teve três break-points seguidos. O brasileiro e o indiano aproveitaram um, no sexto game, e obtiveram o empate no jogo.

Demoliner e Sharan largaram muito bem no match tie-break decisivo, abrindo 4 a 0 logo de cara. Os alemães até descontaram um dos minibreaks, mas a dupla do brasileiro conseguiu outro e chegou a fazer 9 a 5. Ainda perderam três match points, um com o saque, mas na quarta chance fecharam a partida.