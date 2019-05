Madonna surpreende com performance sexy de Medellín ao lado de Maluma no Billboard Music Awards

02/05/2019 | 09:10



Quem estava com saudades de ver Madonna nos palcos das premiações pode matar um pouquinho dessa falta na noite da última quarta-feira, dia 1º. Isso porque a cantora fez jus à sua coroa de rainha do pop durante apresentação no Billboard Music Awards ao fazer sua primeira performance de Madame X, seu novo álbum que será lançado no dia 14 de junho.

Cantando Medellín ao lado do cantor Maluma, ela mostrou que ainda está com tudo e fez uma apresentação para lá de sexy. Com uma performance com diversas projeções dela mesma em caracterizações iguais às do clipe da música, ela usou hologramas e aproveitou para apostar em uma cinta-liga, que foi tirada por Maluma durante a cantoria. Quer mais? Pois a cantora ainda levou para o palco um chicotinho para usar com o cantor. Uau!

Aliás, o cenário da performance recriou a atmosfera do clipe, trazendo ao palco uma festa cigana. Com isso, Madonna se jogou na coreografia com os bailarinos e nas cenas sensuais com Maluma.