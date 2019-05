Reforma da Previdência dá o tom no Dia do Trabalho

Tauana Marin

02/05/2019



A luta pela permanência dos direitos já garantidos foi a principal pauta escolhida pelos trabalhadores na região. Em procissão, cerca de 300 pessoas saíram, ontem pela manhã, da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em caminhada até a Igreja Matriz, em São Bernardo, para tradicional missa do 1º de Maio – realizada desde 1980.

Os trabalhadores carregavam cruzes com as palavras ‘Emprego e Previdência’. “Não temos o que comemorar. Estamos aqui para reivindicar mais oportunidades, falar ‘não’ à reforma da Previdência, para combater o ódio e a opressão e pelo direito das pessoas de debaterem, se mobilizarem”, disse o presidente do sindicato, Wagner Santana, o Wagnão.

“Vim à procissão em solidariedade aos amigos trabalhadores. Hoje, estou aposentado, mas quantos deixaram de receber esse direito ou o terão tardiamente?”, questionou o serralheiro Liceu Rodrigues Amorim, 58 anos.

Durante o trajeto pela Rua Marechal Deodoro, carro de som animava os participantes com cânticos religiosos e algumas músicas que marcaram as lutas sindicais, como Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré.

A missa foi celebrada pelo bispo diocesano de Santo André – responsável pelas sete cidades – dom Pedro Carlos Cipollini. Para ele, não é ‘ético’ que os trabalhadores sofram com eventuais mudanças na Previdência, deixando de ter aposentadoria digna. “O inimigo está na ganância, que previlegia o lucro ao invés do valor dos trabalhadores. Por isso se faz importante que os sindicatos busquem justiça. A Igreja tem esse papel social. Coragem, não desanimem”, afirmou o líder religioso.

Também conhecida como Basílica Menor de Nossa Senhora da Boa Viagem, a Matriz estava com seus 1.000 lugares ocupados e com muitos fiéis em pé nas laterais durante toda a solenidade – com início às 9h30 e término às 11h20. Dom Pedro cumprimentou autoridades presentes, entre eles, o deputado federal Vicentinho (PT) e o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT), e os líderes sindicais da região.

O bispo lembrou que a data também é de celebração pelo dia de São José Operário, o carpinteiro que teve como colaborador Jesus Cristo. “A sociedade deve lutar pela preservação dos direitos trabalhistas e pela dignidade no ambiente de trabalho. É preciso reagir. A Igreja não tem ideologia política, no entanto, incentiva os trabalhadores a se organizarem e a lutarem por um sistema mais justo, igualitário. É preciso buscarmos a liberdade social.”

O bispo também voltou a atenção aos jovens que buscam pelo primeiro emprego. “Sem uma oportunidade há marginalização, há exclusão. Sem terem uma primeira chance, não conseguem aprender a trabalhar. O Brasil é um País muito rico, falta o povo reivindicar pelo o que é justo”, declarou.

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) publicou mensagem em virtude do Dia do Trabalhador. “Para tanto, é indispensável a atuação dos poderes públicos, bem como a participação da sociedade civil: empresários, sindicatos, igrejas, trabalhadores e trabalhadoras. Neste esforço, como ensina o papa Francisco, ‘é preciso reconhecer um grande mérito àqueles empresários que, apesar de tudo, não deixaram de se comprometer, de investir e arriscar para garantir o emprego. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer o valor dos sindicatos, expressão do perfil profético da sociedade.”



CAPITAL

Pela primeira vez as centrais sindicais realizaram ato unificado em São Paulo. Segundo os organizadores, 1,5 milhão de pessoas participaram.