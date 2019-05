TCE paralisa licitação do transporte de São Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/05/2019 | 08:15



O TCE (Tribunal de Contas do Estado) determinou a paralisação da licitação aberta pela Prefeitura de São Bernardo para concessão do transporte coletivo. O conselheiro Edgard Camargo Rodrigues acatou representação feita por uma empresa sediada em Varginha, em Minas Gerais, que denunciou pontos do edital que sugerem restrição de concorrência pública. A abertura dos envelopes estava prevista para dia 9.

A F&B Transportadora Turística Ltda reclamou de série de irregularidades na confecção das regras do certame. Entre elas está o conceito de definição do vencedor. Em vez de escolher a concorrente que oferecer menor valor de tarifa, como é a prática de mercado, a administração são-bernardense optou pelo critério de maior pagamento pela outorga onerosa, o que, em tese, beneficia grandes grupos do setor.

Além desse ponto, a empresa contestou falta de competitividade por licitar todo transporte em lote único, exigência de pagamento de R$ 40 milhões após 90 dias do contrato assinado e apresentação de comprovação de execução de serviço com características que podem prejudicar a participação de concorrentes (veja lista completa na arte acima).

Nesse último quesito, a Prefeitura de São Bernardo determinou que os interessados comprovem que atuaram junto ao poder público no passado com ao menos 272 veículos, tendo rodado o mínimo de 1,45 milhão de quilômetros por mês, além de adoção de sistema de bilhetagem eletrônica.

Ao paralisar a licitação, o conselheiro determinou ainda que a Prefeitura de São Bernardo, em prazo de cinco dias, dê sua versão aos questionamentos apresentados. “Possível constatar, de plano, que ao menos parte das impugnações aparenta contrariar a lei (de licitações) e a jurisprudência deste tribunal, com potencial para influenciar negativamente a competitividade do torneio e a recomendar, portanto, a intervenção cautelar do tribunal”, escreveu Camargo Rodrigues, em despacho publicado ontem no Diário Oficial.

A administração publicou em março o edital para concessão do transporte coletivo, atualmente a cargo da SBCTrans. A gestão estima 25 anos de tempo de contrato – prorrogáveis por mais cinco anos – e aporte mínimo de R$ 310,9 milhões no período. Há necessidade de oferta de 389 veículos (mais frota reserva), sendo que, em duas décadas, nenhum carro pode ser movido a diesel.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de São Bernardo não se manifestou sobre o caso.