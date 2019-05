Após passar por cirurgia emergencial, Kevinho passa bem e volta aos palcos no sábado

02/05/2019 | 08:10



Após dar um susto nos fãs na última quarta-feira, dia 1º, quando teve que passar por uma cirurgia emergencial, Kevinho passa bem e já sabe, até, quando voltará para os palcos. Segundo o colunista Leo Dias, no sábado, dia 4, o funkeiro já fará shows, mostrando que a cirurgia para a retirada de apêndice, procedimento que foi feito às pressas após o cantor sentir um desconforto abdominal e dores, foi um sucesso.

- Após as dores, o médico o submeteu a uma tomografia para esclarecimento do diagnóstico, já que os sintomas de apêndice podem ser confundidos com outras doenças. O cantor estava se sentindo bem para cumprir sua agenda e realizou shows na noite de ontem, quando se apresentou em Curitiba e São Paulo. Hoje pela manhã foi reavaliado, com novos exames, o que ocasionou a internação para a realização da cirurgia, que foi realizada com sucesso e o cantor passa bem, informou a assessoria de imprensa do cantor ao jornalista.

Lembrando que a notícia foi compartilhada por ele nas redes sociais, quando o cantor pediu:

Galera, estou entrando em uma cirurgia agora de última hora para remoção de apendicite e vou ficar meio off o dia todo. Queria aproveitar e agradecer a todos que estão compartilhando o nosso novo hit, já somos mais de 3,5 milhões em menos de 24 horas, estou muito feliz vendo tudo isso acontecer? enfim, orem por mim.

A cirurgia teve duração de 40 minutos.