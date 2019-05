Reservas decidem e Fortaleza supera Athletico-PR no Castelão

01/05/2019 | 23:56



A primeira partida do Fortaleza na Arena Castelão, neste retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, terminou com festa da torcida da casa. O time cearense bateu o Athletico-PR por 2 a 1 e conquistou os primeiros pontos na competição, nesta quarta-feira, pela segunda rodada.

Reservas de luxo de Rogério Ceni, os atacantes Osvaldo e Wellington Paulista saíram do banco para fazerem a jogada do gol da vitória, reabilitando a equipe após estreia com derrota por 4 a 0 para o Palmeiras.

O Athletico, que começou o campeonato batendo o Vasco por 4 a 1, conheceu sua primeira derrota e segue com três pontos, agora empatado com o próprio Fortaleza.

Nesta quarta, o jogo mal tinha começado e o Fortaleza já liderava o placar. No primeiro lance, com um minuto de bola rolando, Marcinho avançou pela direita e tocou para Edinho completar de primeira e abrir o placar.

Aos poucos, o Athletico foi equilibrando as ações e conseguiu responder aos 21, quando Nikão cobrou escanteio e o zagueiro Léo Pereira empatou de cabeça.

Passado o início eletrizante, o ritmo do jogo caiu e ficou mais estudado. O Athletico tinha mais posse de bola, mas não conseguiu mais criar lances de grande perigo até o intervalo.

O jogo seguiu empatado até a reta final do segundo tempo e tudo mudou quando Wellington Paulista entrou no lugar de Kieza. Aos 30 minutos, em sua primeira participação, o centroavante aproveitou jogada de Osvaldo, que também entrou no segundo tempo, e completou cruzamento para marcar o gol da vitória.

Nos minutos finais, o Athletico ainda tentou responder, mas não conseguiu mais levar perigo contra o gol de Felipe Alves. Bem postado, o Fortaleza valorizou a posse de bola e controlou a partida até o apito final.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Athletico enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O Fortaleza vai ao Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), para encarar o Botafogo.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 2 x 1 ATHLETICO-PR

FORTALEZA - Felipe Alves; Araruna, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Gabriel Dias, Paulo Roberto e Edinho; Marcinho (Marlon), Júnior Santos (Osvaldo) e Kieza (Wellington Paulista). Técnico: Rogério Ceni.

ATHLETICO-PR - Santos; Jonathan (Brian Romero), Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Bruno Guimarães e Tomás Andrade (Marcelo Cirino); Nikão (Vitinho), Marco Ruben e Rony. Técnico: Tiago Nunes.

GOLS - Edinho, a 1, e Léo Pereira, aos 21 minutos do primeiro tempo. Wellington Paulista, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Araruna e Edinho (Fortaleza); Jonathan, Thiago Heleno e Léo Pereira (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (PE).

RENDA - R$ 128.583,00.

PÚBLICO - 20.140 pagantes (20.578 no total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).