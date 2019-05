Ramalhão é penta

Anderson Fattori



Há 16 anos o Santo André não era campeão em casa. Há nove temporadas a arquibancada do Bruno Daniel não enchia de torcedores genuinamente ramalhinos. O time, que superou a desconfiança, atrasos de salário e adversidades, quebrou essas e outra marca ontem. Com a vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Limeira, sagrou-se pentacampeão da Série A-2 – venceu também em 1975, 1981, 2008 e 2016 –, se juntando ao XV de Piracicaba como maiores vencedores da história da competição. Além disso, já tem assegurado o acesso para a elite do Campeonato Paulista e a vaga na Copa do Brasil, em 2020.

A façanha ganha proporções ainda maiores se levarmos em conta que tudo conspirava ao contrário. Além de entrar em campo em desvantagem – a Inter havia vencido o primeiro confronto, por 2 a 1, em Limeira –, os dois zagueiros titulares estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mas as arquibancadas do Bruno Daniel repleta de torcedores foram combustível para que o time pudesse contrariar a lógica.

PV e Leonardo Luiz deram conta do recado na zaga. Aliás, tiveram atuação impecável. A segurança transmitida pelos zagueiros empurrou o time, que soube controlar bem o nervosismo natural pela necessidade que tinha de vencer a partida.

Até o pênalti sofrido e convertido por Jobinho, aos 47 minutos do primeiro tempo, a apreensão tomava conta das arquibancadas. O time não parecia estar nos melhores dias. As arrancadas de Cristian e Raphael Toledo, além da transição rápida entre o meio e o ataque, não funcionavam. Mas bastou a bola estufar a rede para que tudo mudasse.

O segundo tempo do Ramalhão teve atuação de gala. Colocou a Inter na roda, literalmente. Tão criticado durante a campanha, Anselmo deu voadora na bola para alcançar o cruzamento e fazer o segundo gol. Estrela do dia, Jobinho fez o terceiro. Nem o gol de PC, o de honra, no fim da partida, foi capaz de diminuir a euforia. Em sincronia, time e torcida pediam o apito final que deu início à grande festa.

A mesma tranquilidade que teve durante o jogo PV usou para dizer o que estava sentindo com a conquista. “Trabalhamos para isso. Não é pressão nenhuma entrar em um jogo assim, é gostoso demais. Frio na barriga sempre tem, ansiedade, mas deu tudo certo”, comentou o zagueiro, 21 anos, revelado no Ramalhão. “Gratificante, no início da pré-temporada tínhamos esse propósito de ser campeões e conseguimos”, acrescentou.

No outro extremo estava o experiente Cristian, 39, de tantas camisas e histórias para contar. “Sensação de dever cumprido. Demos uma relaxada no primeiro jogo, não era o espírito do nosso time, mas hoje (ontem) sim. No segundo tempo fomos merecedores dessa conquista”, avaliou o meia que não sabe se vai continuar jogando. “Passa muita coisa na cabeça. Quando vou erguer a taça nem lembro das pancadas, dos carrinhos, deixei tudo em campo. Não sei o que vai rolar agora. Sempre dá ânimo a mais um título”, finalizou.

Marchiori apresenta seu cartão de visitas

Prazer, Fernando Marchiori. O desconhecido treinador, que chegou ao Santo André respaldado por ótimos trabalhos no Luverdense-MT, Cuiabá-MT e Maringá-PR é campeão da Série A-2, um grande cartão de visitas ao futebol paulista. Agora assediado por diversos clubes e com perspectivas boas para o futuro, ele agradeceu a oportunidade de mostrar que também é capaz.

“Consegui ter uma chance. Onde passei, conquistei, vinha tendo bons resultados, faltava essa oportunidade de estar em São Paulo, no melhor futebol do Brasil. Entrar aqui através do Carlito (Arini, gerente), do Jura (diretor), do presidente (Sidney Riquetto), do Celso (Luiz de Almeida, presidente do Conselho Deliberativo). Sou eternamente grato a todos eles”, agradeceu.

Mais do que comandar o time, Fernando foi um gestor, trabalhou na contratação de jogadores e muitos só aceitaram o desafio por causa dele. “Trouxemos atletas desconhecidos pela condição financeira do clube, não teria como ser diferente. Todo mundo queria mostrar seu valor. Os moleques da base em busca de um lugar ao sol. Sabíamos que teríamos dificuldades por começar dia 1º de dezembro, muito tarde, atletas com oito meses parados, tivemos de acelerar o processo, mas em um momento crucial a equipe cresceu, deu a liga que esperávamos e aconteceu”, vibrou.

Este foi o quarto acesso em cinco anos de carreira do treinador, que já conquistou cinco títulos. Ele garante que a Série A-2 é especial. “Cada clube tem seu desafio, aqui marca situação diferente por ser em São Paulo, por ter a grandeza do Santo André, uma equipe que tem Copa do Brasil, sempre chegando. Com certeza acaba pesando esse lado. Vai ficar cravada na minha história essa conquista. O que me deixa feliz é que as próximas gerações vão saber que o Fernando Marchiori deixou um tijolinho no Santo André.”

Sobre o futuro, o treinador desconversou. “Agora, vou fazer o curso da CBF, da Licença A. No sábado vou para Águas de Lindoia, ficar 17 dias confinado, sem tempo para nada, para aprimorar, crescer, evoluir, que é o que procuro. Depois vou conversar com o Santo André para ver qual a intenção do clube. Seria privilégio (trabalhar na elite), poder estar dentro dos 16, a nata do futebol brasileiro. É um sonho que também tenho, com certeza.”

Jobinho agradece confiança da equipe depois de superar lesão

Jobinho foi o craque do jogo. Depois de superar problemas de lesão durante o torneio e evoluir na reta final ao lado de todo o grupo, fez grande partida e dois gols nos 3 a 1 sobre a Inter de Limeira, ontem. Depois da partida, agradeceu pelas oportunidades que teve.

“Sou um privilegiado. Todo mundo me deu forças. Comecei como titular, machuquei logo na primeira rodada, mas o pessoal não desistiu de mim. Eles sabiam que eu podia ajudar e, graças a Deus, fomos recompensados com esse título”, comemorou o atacante.

Jobinho agradeceu o apoio da torcida durante todo o campeonato. “Hoje (ontem) corremos pela torcida. Durante todo o campeonato, onde íamos jogar, eles estavam lá para nos apoiar. Os torcedores não desistiram de nós em nenhum momento e nos proporcionaram esse estádio lindo e lotado na final”, agradeceu.

Com 34 anos, Jobinho disse que o título com o Santo André foi distinto em comparação a tudo o que já viveu no meio do futebol. “Foi diferente. Passamos por momentos difíceis (atraso de salários), o clube nos chamou para conversar, sabíamos que podíamos ajudar e eles também poderiam nos ajudar. Colocamos o Santo André na Primeira Divisão. Temos de agradecer por todo mundo que acreditou”, finalizou o atacante.

FESTA

As comemorações do Santo André não têm data para acabar. A Prefeitura planeja grande festa ao time amanhã, com desfile em carro do Corpo de Bombeiros pelas principais vias da cidade, entre outros eventos.