MP adia decisão sobre doação da Fábrica de Sal

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



02/05/2019 | 07:00



O Ministério Público de Ribeirão Pires adiou decisão, prevista para ocorrer no fim do mês passado, sobre a doação do terreno onde está instalada a antiga Fábrica de Sal para o Sesi (Serviço Social da Indústria).

A promotoria declarou que aguarda resposta do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) sobre as características da área para formular decisão. O prazo para a resposta venceu em abril. O imóvel é tombado desde fevereiro de 2018.

Em março, o Ministério Público barrou a doação do imóvel e de terreno anexo ao prédio por parte da Prefeitura para o Sesi. A alegação para o pedido de paralisação foi que a administração não poderia fazer a cessão de um patrimônio tombado, por seu valor histórico, à iniciativa privada.

À época, o Paço de Ribeirão, sob o comando do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB), recorreu do impedimento, mas o pedido foi indeferido pelo Conselho Superior do Ministério Público. Com esse cenário, tanto a doação do prédio e da área quanto o início das obras estão paralisados.

O processo de doação da Fábrica de Sal para o Sesi se iniciou em julho do ano passado, quando a administração começou a buscar parcerias para a manutenção do local, que é tido como histórico no Grande ABC. Para isso, um projeto do Executivo foi encaminhado à Câmara e passou por apreciação dos vereadores. A matéria foi aprovada por 16 votos.

A parceria entre a Prefeitura e o Sesi prevê revitalização do prédio fabril, assim como a construção de unidade de uma escola do Sesi, já que a atual está instalada em área de risco. Todas as fases demandariam aporte da ordem de R$ 30 milhões, a ser bancado pelo próprio Sesi.

Caso a tramitação seja destravada, o Sesi tem dois anos para começar as intervenções de restauro e de construção do prédio da nova escola. A entidade da indústria estimou, à época do início das tratativas, que as obras poderiam levar aproximadamente três anos.

Por meio de nota, a Prefeitura de Ribeirão Pires informou que o processo permanece sem novidade. O Sesi, por sua vez, disse que acompanha a situação e que aguarda o rápido desenrolar dos fatos.