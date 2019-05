Sem proposta, Sindema ameaça paralisar

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



02/05/2019 | 07:00



O Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema) indicou que poderá decidir pela paralisação caso o governo do prefeito Lauro Michels (PV) não apresente contraproposta ao pleito da categoria, que exige 7% de reajuste salarial.

Após assembleia realizada na semana passada, o funcionalismo informou que “continuará mobilizado”. “Tem uma nova rodada de negociação dia 16 de maio e no dia 17 teremos nova assembleia para deliberar sobre os rumos da campanha salarial. Se não houver proposta (por parte da administração), pode ser apontada uma data indicativa de paralisação”, destacou a direção do Sindema.

De acordo com a entidade, o governo Lauro condicionou o atendimento aos itens econômicos da pauta ao resultado do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, o que deverá ser publicado só no fim deste mês. Em Diadema, a data-base da categoria é março.

O índice de aumento aprovado pelo funcionalismo diademense é referente à reposição da inflação e outra fatia relacionada ao que chamam de “início de recomposição de perdas”. Em 2017, os servidores ficaram sem reajuste. A campanha salarial ficou em segundo plano porque, na época, o Sindema mobilizou a categoria para barrar a aprovação do projeto do governo Lauro em modificar o estatuto dos servidores que restringia o acesso a direitos históricos da categoria. A medida foi arquivada.