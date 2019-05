Integrante do MBL diz ter sido agredido em audiência na Câmara de Diadema

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



02/05/2019 | 07:00



Integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) em Diadema, Jeverson Rosa disse ter sido agredido verbal e fisicamente por “vereadores e assessores” dentro da Câmara de Diadema, na segunda-feira. O ativista não quis registrar BO (Boletim de Ocorrência) nem revelar o nome dos parlamentares porque, segundo ele, não dispõe de registros do fato. A Câmara nega a acusação.

Crítico das ações dos vereadores e das iniciativas do governo do prefeito Lauro Michels (PV) nas redes sociais, Jeverson Rosa afirmou que foi à casa acompanhar a audiência pública com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para tratar sobre a polêmica do fornecimento de água amarelada. Ele relata que, assim que chegou ao plenário, “um vereador” disparou ameaças e, logo depois, assessores desse parlamentar teriam lhe cercado e começado a agressão.

“Ele (vereador) disse: ‘Olha, chegou o safado. Ele passou dos limites. Ele tem de morrer mesmo’. Eu percebi que tinham uns 20 homens, entre eles assessores que já me seguiam e que já me ameaçavam. Quando eu fui até esse vereador e tentei dialogar, ele não quis. Isso foi meio que um comando para todo mundo vir em cima de mim. Eles me grudaram, cada um pegou por um braço e uma perna. Veio um e me deu um tapa, outro me deu um chute e me seguraram pela roupa e começaram a me arrastar pela Câmara. Iam me levar para fora, mas como tinha muita gente, os vereadores se tocaram e pediram para parar”, contou Jeverson, que não quis revelar o nome do parlamentar por receios de represália. “Eu sei que poderia ter chamado a polícia e as testemunhas iam confirmar, mas eu não quis. Preferi seguir o caminho do debate.”

A Câmara de Diadema, presidida por Pretinho do Água Santa (DEM), negou o fato. “A Câmara de Diadema nega que houve agressão ao rapaz ou a qualquer outro cidadão durante a audiência pública.”