Em seu dia, trabalhador reivindica linha do Metrô no Grande ABC

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



02/05/2019 | 07:00



Não foi apenas a luta por emprego e preservação dos direitos conquistados que marcou o ato pelo Dia do Trabalho, ontem, em São Bernardo. Afinal, tanto quem tem emprego quanto os que estão em busca de oportunidade também cobram meios de transporte de maior qualidade. Não por acaso, a construção da Linha 18-Bronze do Metrô, que ligará o Grande ABC à Capital, é prioridade para a maioria, que reforça a campanha em defesa da manutenção do projeto original, anunciado em 2014.

“Já perdi algumas oportunidades na Capital por morar aqui e não conseguir chegar no horário. Ou seja, caso tivéssemos linha metroviária na região, ampliaríamos nossas opções na busca por nova chance no mercado de trabalho”, analisou a diarista Maria de Lourdes da Silva, 40 anos, de São Bernardo, ontem pela manhã, após participar da missa do 1º de Maio, na Igreja Matriz.

Alice Martins, 32, está desempregada e cita a linha do Metrô como uma salvação. “Além de gerar empregos, tanto nas obras quanto na operação e todo o funcionamento nas estações, o Metrô é um dos transportes pelo qual se paga caro pela passagem, mas se vê retorno. É seguro, rápido, desafoga o trânsito e ainda ajuda o meio ambiente.”

Segundo o projeto original, o modal a ser utilizado é o monotrilho, projetado para ter 13 estações, saindo de Tamanduateí, em São Paulo, até o Centro de São Bernardo (parada Djalma Dutra), passando por São Caetano e Santo André.

“É um absurdo, em pleno 2019, estarmos lutando para termos uma linha do Metrô na região. Em São Bernardo, que também não tem linha de trem, a indignação é maior. Com tantas indústrias instaladas, como não há essa ligação com a Capital? É uma falta de respeito com toda a sociedade”, disse Luiz Vicente, 37, pós-graduado em administração de empresas, desempregado.

A estudante universitária Beatriz Barbosa, 25, encontra muitas dificuldades para chegar à empresa na qual faz estágio, na Vila Mariana, na Capital. “Sou de São Bernardo, portanto, não consigo pegar o trem na minha cidade para fazer baldeação. Fico refém do trânsito da cidade, pegando trem, às vezes, trólebus, e demoro cerca de duas horas para chegar. Vou almoçando no ônibus mesmo. Para mim e para todos o Metrô na região seria uma mão na roda. Mas, pena mesmo é o governo estadual não voltar os olhos para essas nossas necessidades.”

Para o químico João Batista, 50, com a vinda do Metrô muitas pessoas poderiam economizar com combustível, estacionamento. “E também gastaria menos tempo para ir de casa ao trabalho e vice-versa. Esse é o maior ganho para a dignidade de um trabalhador.”

Mesmo com todas as necessidades da região e os benefícios que se tem com a chegada de uma linha metroviária, para o mecânico Francisco Andrade, 45, utilizar transporte público só será cultural entre as pessoas quando elas tiverem certeza da qualidade. “Na Europa muitos utilizam o sistema público para se locomover por causa da eficiência e qualidade. Só assim as pessoas deixarão seus veículos em casa e as vias ficarão desafogadas. Para isso, o Metrô precisa chegar até nós, no Grande ABC.”