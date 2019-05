Venezuela: Hospital de Caracas recebe 27 feridos após confrontos de hoje

01/05/2019 | 19:29



O prefeito de Caracas, Gustavo Duque, informou nesta quarta-feira que o centro médico Salud Chacao recebeu 27 pessoas feridas no final da tarde, em dia de protestos e confrontos entre oposicionistas e apoiadores do presidente Nicolás Maduro. Duque diz que cerca de metade dos feridos foram atingidos por chumbo grosso. Uma pessoa foi baleada no pé com uma arma de fogo.

Durante os protestos de ontem (30), o diretor do hospital de Caracas disse que os médicos receberam mais de 50 pacientes feridos durante confrontos entre manifestantes e forças de segurança. A Venezuela está no meio de uma luta pelo poder entre o presidente socialista Nicolas Maduro e o líder da oposição Juan Guaidó. Fonte: Associated Press