Ouvidoria recebe uma queixa de má conduta policial por semana

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



02/05/2019 | 07:00



Relatório da Ouvidoria da Polícia de São Paulo, que avalia a conduta das polícias Militar e Civil, aponta recebimento de 60 denúncias, no ano passado, por má qualidade do atendimento prestado por profissionais da segurança que atuam no Grande ABC. A média é de uma queixa por semana, a maioria contra a atuação de militares. Em todo o Estado, no mesmo período, foram 1.102 reclamações similares direcionadas às corporações.

Na região, segundo o levantamento, 36 casos de mau atendimento prestado pela Polícia Militar foram reportados à ouvidoria para investigação, enquanto a Polícia Civil recebeu outros 24.

A demora no atendimento nas delegacias e a violência na abordagem da Polícia Militar nas ruas são as principais queixas da população, segundo explica o ouvidor do Estado, Benedito Mariano.

“O deficit do efetivo das corporações tem interferência direta nessa questão. Exemplo disso está presente na Polícia Civil, onde existe alto índice de reclamações devido à demora”, relata.

O ouvidor cita ainda a necessidade de maior cuidado das corporações nas abordagens feitas nas ruas, algo que também tem influenciado no índice de queixas.

A Delegacia Seccional de Santo André, que também coordena o trabalho da corporação em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, é responsável por 29 das reclamações feitas contra o atendimento policial. Na sequência aparecem São Bernardo, que engloba ainda São Caetano, com 21 casos, e, por fim, Diadema, que soma dez.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, todas as denúncias encaminhadas pela ouvidoria são analisadas e investigadas pelas corregedorias das polícias Civil e Militar. </CW><EM>“Ao final, os órgãos corregedores encaminham um relatório com o resultado das apurações à ouvidoria.”

O governo estadual frisa ainda que as denúncias contra a PM representam 0,01% do total de intervenções realizadas pela instituição. Já as denúncias contra a Polícia Civil perfazem 0,05% dos atendimentos.

ABUSO DE AUTORIDADE

No relatório, a ouvidoria informa ainda ter registrado, no ano passado, 32 denúncias contra abuso de autoridade cometido por agentes das duas corporações. Desses casos, 18 foram na Seccional de São Bernardo, que ocupa o terceiro maior índice da Região Metropolitana de São Paulo, ficando atrás de Carapicuíba (25) e Mogi das Cruzes (24).

Quando o assunto é morte por intervenção policial, a Seccional de Santo André aparece como a quarta mais violenta, com 25 casos. A de São Bernardo aparece com 11, enquanto na de Diadema foram dez.

Letalidade dos agentes cresce 8% no trimestre no Estado de S.Paulo

Apesar da redução nos principais indicadores criminais, São Paulo registrou novamente crescimento no número de pessoas mortas durante operações das polícias Civil e Militar em 2019. No primeiro trimestre, agentes de ambas as corporação mataram 213 pessoas em todo o Estado, o que representa aumento de 8% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 197 casos.

A média é de uma morte de suspeitos a cada dois dias, conforme estatística divulgada pela SSP (Secretaria da Segurança Pública). Os dados, que não fazem a separação de ocorrências por municípios, levam em consideração pessoas mortas durante ações de policiais civis e militares em serviço e também em folga.

De acordo com o ouvidor Benedito Mariano, o levantamento, que não inclui as 11 mortes resultantes de ação policial contra assaltantes de banco em Guararema (São Paulo), registrado no início de abril, mostra a necessidade de melhor preparação dos agentes de ambas as corporações.