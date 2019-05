Ator Léo Rosa cria 'vaquinha' online para tratamento contra câncer

01/05/2019 | 17:56



O ator Leonardo Rosa, também conhecido como Léo Rosa, anunciou nesta quarta-feira, 1º de maio, que está realizando uma 'vaquinha online' para arrecadar R$ 140 mil para custear seu tratamento contra o câncer.

Léo, que é conhecido por ter atuado em diversas novelas da Record TV, já vem sofrendo com a doença há alguns anos e até anunciou estar curado em março de 2018. No fim do mesmo ano, porém, precisou voltar a fazer sessões de quimioterapia.

À época, Léo optou por não dar detalhes sobre o tipo de câncer: "Vamos falar de saúde. Ficar falando com o amigo sobre doença é muito chato, a pessoa que está doente não quer saber da doença".

"Depois de duas cirurgias, 29 sessões de quimioterapia (cinco medicações diferentes) e um possível encaminhamento para o transplante de medula óssea, descobrimos através de exames recentes que a quimio não estava mais fazendo efeito. O tumor segue crescendo. Começa então uma corrida contra o tempo", explica ao pedir ajuda financeira na campanha online.

Sem trabalhar há um ano e meio por conta da saúde

Na sequência, Léo Rosa explicou os motivos pelos quais recorreu ao pedido de ajuda financeira: "Estive pelos últimos 18 meses no tratamento realizado pelo SUS sem poder exercer meu trabalho por causa das complicações de saúde que acompanham um tratamento violento como a quimioterapia. Como autônomo que sou, estou tendo uma vida financeira baseada na ajuda de amigos e família desde então".

Na página, constam 43 doações, entre elas, algumas feitas em nome de outros artistas, como Emilio Orciollo Netto e Gil Coelho.

Os atores Raphael Vianna e Sacha Bali demonstraram seu apoio nos comentários da postagem de Léo no Instagram. "Farei o que puder, te amo amigo, vamos conseguir em nome de Jesus!", escreveu Luiza Tomé.

Como serão gastos os R$ 140 mil da vaquinha online de Léo Rosa

Confira abaixo como Léo Rosa afirma que irá destinar o dinheiro arrecadado com a vaquinha online:

R$ 70 mil - Tratamento com duração de três semanas em Tijuana, no México.

R$ 22 mil - Exames.

R$ 18 mil - Dieta por 12 meses.

R$ 12 mil - Ajuda de custo e transporte.

R$ 10 mil - Remédios por 12 meses.

R$ 8 mil - Passagens para Léo e um acompanhante

Até o momento de publicação desta reportagem, no primeiro dia de campanha, Léo Rosa havia arrecadado R$ 16.905,00, totalizando 12% da meta.

O prazo final para chegar aos R$ 140 mil é 1º de julho deste ano.

O site com a vaquinha online para o tratamento de Léo Rosa é https://www.vakinha.com.br/vaquinha/561718.