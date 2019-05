Isis Valverde agora tem uma linha de roupas para chamar de sua

01/05/2019 | 17:10



Isis Valverde que por muito tempo participou de incontáveis campanhas de moda, agora deu um passo maior e diferente na carreira, e está assinando pela primeira vez uma linha de roupas. De acordo com informações publicadas pela colunista Patrícia Kogut, a atriz fechou uma parceria com a marca Dzarm e já até fez um ensaio fotográfico.

- Aprendi a admirar e a consumir moda. Assinar uma coleção era um desejo meu e fico muito feliz de ter construído essa história com a marca. Uma regra básica para mim é fazer o que amo e me vestir do jeito que me sinto mais confortável.

Além da coleção, Isis Valverde também comentou com a jornalista que está escalada para a novelas das 21 horas da Rede Globo, Amor de Mãe, que tem previsão para começar no fim deste ano. Esse vai ser o primeiro trabalho que a atriz vai fazer na televisão logo após o nascimento de seu primeiro filho, Gael, de seis meses de idade.

- A maternidade é uma tarefa árdua, eu achava que era mais fácil, mas é tudo muito mágico. Todos os dias quando acordo, olho nos olhos do meu filho e entendo o que é a vida.

Que fofa, né? Isis também aproveitou o feriado desta quarta-feira, dia primeiro, para dar um passeio com eu marido na Barra da Tijuca e até aproveitou para cair nas águas do mar, e claro, não conseguiu escapar das clicadas de vários fotógrafos escondidos! Que delícia.