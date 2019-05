Marcos Mion reconhece 'hater' em reality show: 'lembro o nome dela até hoje!'

01/05/2019 | 16:59



O apresentador Marcos Mion reconheceu uma antiga "hater" ao se deparar com os participantes da 4ª temporada do Power Couple Brasil, novo reality show da Record TV, emissora na qual trabalha. Trata-se de Camila Colombo, esposa do ex-CQC Lucas Salles.

Segundo Mion, Camila era uma "hater de verdade, de passar o dia xingando no Twitter". A reportagem encontrou diversas postagens feitas por ela no ano de 2010, fazendo duras críticas ao apresentador e ao Legendários, seu programa na época, que chegou ao fim em 2017, após oito anos no ar.

"Não acredito! Essa menina do Power Couple Brasil era a maior hater da história no início do Legendários! Camila Colombo! Que vergonha deve dar depois que o tempo passa, fica velha e lembra que já foi hater!", escreveu Mion.

Ele ainda ressaltou que Camila passava "a vida dela no Twitter me xingando, odiando, querendo humilhar. Mas era tanto, mas tanto, que lembro o nome dela até hoje!". Seu colega de Legendários, Felipe Solari, também se recordou da hater.

"Também é a maior hater que eu já vi na internet na minha vida, mano... Tanto que também lembro o nome dela até hoje, dia em que ela estreia no Power Couple, na Record, mesma emissora do Legendários. Ô vida", ironizou Solari.