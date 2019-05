Policiais abordam indivíduo com porte de arma ilegal

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



01/05/2019 | 16:24



Policiais da Força Tática abordaram, na manhã desta quarta-feira (1º), homem que mantinha arma ilegal, na Vila Pedro, em São Bernardo.

De acordo com a ocorrência, após denúncias de que havia um indivíduo com o instrumento, na Rua Vasco da Gama, a equipe foi até o local e encontrou jovem com mesmas características, em frente à sua residência. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém em entrevista, ele mesmo afirmou possuir armamento em sua casa.

Segundo a polícia, o indivíduo acompanhou a equipe no interior da residência, autorizando a entrada dos policiais e entregou um revólver calibre 38, com cinco munições intactas em seu interior. Entretanto, a numeração do acessório estava apagada.

A ocorrência foi registrada no 1º DP (Centro).