Claudia Leitte publica foto de lingerie exibindo a barriguinha de grávida

01/05/2019 | 16:10



Claudia Leitte que está grávida de seis meses está participando nesta quarta-feira, dia primeiro, de um ensaio de lingerie e durante uma pausa das fotos a cantora resolveu publicar em seu Instagram com os seus seguidores uma foto pra lá de fofa.

A cantora aparece na imagem com uma toalha enrolada na cabeça, uma calcinha branca um pouco mais alta na cintura e a barriguinha de grávida sutilmente aparecendo. Que fofa! E na legenda da publicação ela assume que está se sentindo super bem neste novo momento da sua vida.

- Fazer ensaio fotográfico com a linha Maternity [maternidade] é tipo 'dia de noiva' pra mulher grávida. To me sentindo linda e confortável!

Anteriormente, Claudia Leitte tinha compartilhado com os seus seguidores uma montagem que fez do ultrassom que mostra as primeiras imagens de Bella, sua terceira filha, ainda na barriga e seu filho Dai dando um beijinho na irmanzinha que ainda nem nasceu. A cantora é ainda mãe de dois meninos, Rafael de seis anos de idade e Davi de 10 anos de idade, frutos de sua relação com Márcio Pedreira.