Em festa de aniversário de Travis Scott, Kylie Jenner faz tatuagem

01/05/2019 | 16:10



Eita povo que sabe se divertir! O Travis Scott completou 28 anos de idade na última terça-feira, dia 30 e, não podendo ser diferente, ele e Kylie Jenner fizeram uma baita de uma festança para comemorar a data! Kim Kardashian, irmã da empresária, postou alguns vídeos do evento e neles é possível ver, dentre outras coisas, o local de entrada da festa que, assim como a do aniversário de Stormi, era feito de um inflável personalizado! Vocês acharam parecido com o rosto de Travis?

Kim Kardashian que está a espera de seu quarto filho por meio de uma barriga de aluguel, apareceu grudadinha na família. Ela se filmou com Kylie e não deixou de exibir Kendall Jenner que apostou em um look básico, mas estiloso para se divertir na festa do cunhado!

Durante a comemoração o que não faltou foi troca de carinhos entre o aniversariante e a mãe de sua filha! Como já foi comentado anteriormente, há o rumor de que Kylie criou uma lista de ordens que Travis precisa cumprir por causa de uma suposta traição dele. Pelo visto os dois conseguiram chegar em um acordo, né?

Quem pensou que a festa não teria nenhum babadão, se enganou! Durante a festa, Kylie resolveu fazer uma tatuagem. Assim como seu companheiro! Será que eles fizeram elas para simbolizar algo entre os dois?

De acordo com a US Weekly, esta não seria a primeira vez que os dois fariam tatuagens combinando! A publicação informou que o casal tem borboletas no tornozelo que podem ser uma referência a música do artista Butterfly Effect.

Mostrando todo o seu poder, a irmã mais nova do clã de empresárias resolveu dar um conversível para seu amado! Pelos Stories do Instagram ele agradeceu o mimo dizendo: Esposa, você arrasa em qualquer momento.

Quem pode, pode, né?