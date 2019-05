848 venezuelanos entraram em Roraima no dia em que Guaidó tentou derrubar Maduro

01/05/2019 | 15:54



O número de refugiados venezuelanos que entraram no Brasil na terça-feira, 30, no posto de fronteira de Pacaraima (RR) chegou a 848, informou, por meio de nota, a Operação Acolhida, que cuida dos refugiados venezuelanos em Roraima, nesta quarta-feira, 1.

Na comparação com os números medidos na última semana, a movimentação na fronteira na terça-feira, dia em que o líder opositor Juan Guaidó estimulou uma sublevação militar contra o presidente Nicolás Maduro, mostra que o volume de venezuelanos que chegam a Pacaraima dobrou.

Segundo a assessoria de imprensa da Operação Acolhida, no entanto, esse número varia muito e não é possível estabelecer um vínculo entre o aumento do fluxo na fronteira e o que ocorreu ontem em Caracas.

De acordo com a assessoria da Operação Controle, que monitora a fronteira entre Roraima e a Venezuela, a cifra é um indício de que o fluxo migratório está retornando à média registrada antes de o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, determinar o fechamento da fronteira em fevereiro.

Com o fechamento, o fluxo diário chegou a cair para uma média de 200 pessoas por dia. Nas últimas semanas foi se recuperando até chegar a 400 pessoas por dia. Ontem, chegou perto dos 900 - o número médio registrado antes do fechamento da fronteira. No total, mais de 150 mil venezuelanos entraram no Brasil pela fronteira desde 2016.

Para o porta-voz da Operação Controle, tenente Alyson Mendonça, isso é um sinal de que mais venezuelanos que chegam ao Brasil por Santa Elena de Uairén estão cruzando a fronteira por caminhos alternativos - as chamadas "trochas".

Segundo comunicado divulgado pela Operação Acolhida, um total de 936 venezuelanos passaram pelo Posto de Recepção e Identificação de Pacaraima. Desse número, 848 entraram no Brasil e 88 saíram.

Outras 304 pessoas se dirigiram ao Posto de Triagem da Operação, sendo 129 para solicitação de refúgio e 175 para residência temporária.

No que se refere ao atendimento na área de saúde, 508 pessoas foram vacinadas e um total de 1.321 doses foram administradas.