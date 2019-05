Polícia apreende carga roubada e prende criminoso em São Caetano

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



01/05/2019 | 15:23



Policiais Militares da 3ª companhia do 6º Batalhão, apreenderam nesta terça-feira (30), carga de cigarros roubada e uma arma, na Avenida Goiás, em São Caetano. O autor do crime, José da Silva, foi preso em flagrante. Na Kombi em que utilizou para fuga haviam ainda duas pessoas como reféns. Antonio Batista e Marcos Taveira foram resgatados sem danos.

De acordo com a ocorrência, a PM foi informada de que o roubo havia acontecido na rua Aquidaban, altura do número 100, no bairro Fundação. Quando a equipe chegou ao local, o criminoso já havia fugido. De acordo com a placa informada na denúncia, os policiais localizaram o veículo, que seguia pela Avenida Goiás. Ao darem sinal, o veículo não parou, e a polícia deu início a perseguição.

No interior da Kombi apreenderam a carga roubada, avaliada em R$ 71.000,00, além de arma Taurus modelo 24/7 de numeração suprimida, que foi achada pela Avenida Goiás, com a ajuda da população que informou que durante perseguição, o autor do crime jogou o objeto na via.