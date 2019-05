Tatá Werneck publica montagem e se coloca no lugar de Anitta na capa da Vogue

01/05/2019 | 15:10



Tatá Werneck não se conteve com tantas publicações na sua timeline com as diferentes capas da Vogue que foram postadas na última terça-feira, dia 30 e resolveu fazer uma brincadeira bem sadia relacionado as capas.

A apresentadora escolheu a capa que Anitta estava estrelando e fez uma montagem colocando o seu rosto no espaço do rosto da cantora. Os fãs super abraçaram a ideia e deram muitas risadas com a montagem bem simples que Werneck compartilhou nas redes sociais.

- Muito feliz por fazer parte da Vogue, edição especial de atrizes que nunca foram chamadas pra uma capa. Make: fiz com caneta. Look: pera aí, que deve tá na etiqueta produção, publicou Tatá na legenda da foto.

Além dos fãs, alguns famosos também comentaram a brincadeira, como Sabrina Sato, Thais Fersoza, Carol Castro, Astrid Fontenelle e Jéssica Ellen.