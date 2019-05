Viviane Araújo posa de biquíni no Instagram e compartilha textão na legenda

01/05/2019 | 15:10



Viviane Araújo que adora posar na frente do espelho, agora aproveitou o feriado de primeiro de maio para compartilhar uma foto com seus seguidores mostrando como que está atualmente o seu corpo.

A morena que está bem mais magra e muito mais atlética apostou em um biquíni clarinho e mostrou a barriguinha chapada. A atriz ainda compartilhou um textão de legenda para colocar todo mundo para pensar:

- Seja feliz, mesmo que sua felicidade incomode aos outros. É melhor ser feliz e incomodar, que, covardemente compactuar e compartilhar a infelicidade de quem, egoisticamente, não saber ser feliz com as coisas que tem... Seja feliz do jeito que você é, não mude sua rotina pelo o que os outros exigem de você, simplesmente viva de acordo com o seu modo de viver.

Uau! Será que foi uma indireta para alguém?