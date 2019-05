Bolsa de Londres fecha em queda com liquidez reduzida, antes de Fed e BoE

01/05/2019 | 14:09



A Bolsa de Londres, única entre as principais praças europeias a operar nesta quarta-feira, 1, em meio ao feriado de Dia do Trabalho, fechou em queda, com o índice Stoxx-600 em recuo de 0,07%, a 391,09 pontos. O pregão de liquidez reduzida foi influenciado também por dados locais, enquanto há expectativa por decisões de política monetária nos Estados Unidos hoje e no Reino Unido amanhã.

Em Londres, o FTSE 100 registrou queda de 0,44%, a 7.385,26 pontos. Com a libra em alta frente ao dólar, empresas exportadoras foram prejudicadas. As ações da Glencore caíram 0,84%, enquanto as da BHP Billiton recuaram 0,82%.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial do Reino Unido caiu a 53,1 em abril, de forma menos acentuada do que a queda prevista por analistas, mas no menor nível em dois meses. Na avaliação do Citi, contudo, o indicador não apresenta sinal de atenuação suficiente da atividade e das pressões inflacionárias para descartar um aumento de juros do Banco de Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) em agosto.

O banco central britânico, aliás, divulga decisão de política monetária amanhã. Na tarde de hoje, há expectativa pelo anúncio do Federal Reserve (Fed, a autoridade monetária dos Estados Unidos).

As bolsas de Frankfurt, Paris, Milão, Madri e Lisboa não tiveram negócios hoje.