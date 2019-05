Bolsonaro leva á frente agenda de Temer, com cortes de direitos, diz Haddad

01/05/2019 | 13:39



O ex-candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, fez duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro e comparou a atual gestão econômica com a do ex-presidente Michel Temer. "O governo que está levando à frente a agenda econômica de Temer, com corte de direitos sociais, corte de direito trabalhista e corte de direitos previdenciários", disse o ex-prefeito, durante ato do Dia do Trabalhador em São Paulo.

Manifestantes foram às ruas em todo o País neste primeiro de maio para protestar contra a reforma da Previdência. O movimento, organizado pelas frentes sindicais, tenta marcar uma união da esquerda contra o governo Bolsonaro. O ato é uma organização conjunta de CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical, CSB, CGTB, Nova Central, CSP-Conlutas, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo.

Em São Paulo, o ato 1º de Maio unitário das Centrais Sindicais e Frentes ocupa o Vale do Anhangabaú, no centro da cidade. Estão previstos protestos em vários pontos no País, como Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Brasília e Mato Grosso.

Haddad questionou onde estavam os empregos que a oposição ao governo do PT havia prometido. "Não era só tirar a Dilma? Cadê o emprego e a renda? só no mês passado perdemos 43 mil postos de trabalho com carteira assinada", disse o petista. Haddad lembrou ainda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pediu a soltura do líder petista.