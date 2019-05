Marcos Mion expõe Camila Colombo, do Power Couple Brasil: Era a maior hater da história

01/05/2019 | 13:10



Apesar de Camila Colombo ser conhecida por participar da quarta temporada do Power Couple Brasil, Marcos Mion fez questão de dizer, na última terça-feira, dia 30, que a conhece muito bem por outro motivo! Segundo o apresentador, ela costumava destilar comentários de ódio nas redes sociais sobre o programa televisivo Legendários, que ele comandava na Record TV.

Mion, que é muito ativo nas redes sociais, estava acompanhando a estreia do reality show e então, no Twitter, compartilhou curiosidade com os seguidores. Aproveitando, ele ainda mandou um recado bem direto à parceira de Lucas Salles:

HAHAHAHAHHA! Não acredito! Essa menina do Power Couple Brasil era a maior hater da história no início do Legendários! Camila Colombo! Que vergonha que deve dar depois que o tempo passa, ficar velha e lembrar que já foi hater! Hater de verdade! De passar o dia xingando no Twitter!

Logo, um seguidor pediu provas e então outro usuário resolveu dar seu testemunho:

Eu sou prova disso! Já passei três horas com ela aqui no Twitter discutindo e acabei ganhando na diplomacia diante dos ataques dela ao Legendários, você e nós do blog !!!! Pergunta se tô me gabando?! SIM KKKK.

Mion ainda questionou Felipe Solari, seu colega na época do Legendários, se ele se lembrava de Camila, o que fez até com que sobrasse para o também extinto programa CQC:

Você lembra dela Felipe Solari ? Os caras do CQC mandavam ela passar a vida dela no Twitter me xingando, odiando, querendo humilhar...E ela ficava! Mas era tanto, mas tanto que lembro o nome dela até hoje!

Sem deixar o assunto morrer, Solari então respondeu:

Hahahah, não estou acreditando nisso! E olha que ironia.... Agora ela terá haters também.