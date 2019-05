Tribunal de Contas suspende processo de licitação de ônibus em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



01/05/2019 | 12:52



O processo de licitação de ônibus está suspenso em São Bernardo. A decisão foi tomada pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e publicada nesta quarta-feira (1º). A princípio, o encontro para abertura oficial dos envelopes aconteceria na sexta-feira (3) e foi adiado para o dia 9. A alegação para a pausa no processo, de acordo com o conselheiro Edgard Camargo Rodrigues do TCE, é que existem suspeitas de irregularidades o que, segundo ele, podem “influenciar negativamente a competitividade”.

O TCE entendeu que os questionamentos levantados pela F&B Transportadora Turística Ltda eram relevantes.Segundo a empresa de Varginha, Minas Gerais, um dos pontos diz respeito ao principal critério para definição da vencedora da licitação que é a maior outorga pelos serviços. Outro problema, segundo a companhia, é a exigência de capacidade técnica de experiência de operação de 272 ônibus também limita a participação de médias empresas.