Casillas sofre enfarte e passa por cirurgia, mas já está consciente e estável

01/05/2019 | 12:30



O goleiro espanhol Iker Casillas sofreu um enfarte na manhã desta quarta-feira, durante treinamento do Porto, e foi internado com urgência. Ele passou por cirurgia, e de acordo com comunicado divulgado pelo clube português, está consciente e livre de perigo.

O goleiro sofreu um enfarte agudo do miocárdio e foi submetido a um cateterismo. O jogador de 37 anos sentiu dores no peito no final do treino e foi examinado pelo médico do time, que decidiu pela internação imediata. O clube informou que o arqueiro "está com o problema cardíaco resolvido".

"A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao goleiro do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido", comunicou o clube em nota.

O Porto não confirmou, mas é provável que o jogador fique fora dos últimos jogos da equipe portuguesa na temporada. O brasileiro Vaná pode ser seu substituto. O time é o atual vice-líder do Campeonato Português e briga pelo título com o Benfica, atual primeiro colocado. Restam três jogos para o término da competição.

Ídolo histórico do Real Madrid, o goleiro deixou o clube espanhol em 2015 e se transferiu ao Porto, no qual conquistou rapidamente o respeito dos torcedores, tornando-se uma das referências do atual elenco. No final de março, Casillas renovou seu vínculo com a equipe portuguesa até o término da próxima temporada europeia, com a opção de prorrogação por mais um ano.

Casillas está em sua quarta temporada na equipe de Portugal, pela qual esteve em campo em 156 partidas e conquistou três títulos: ganhou o Campeonato Português, na temporada de 2017/2018, e faturou por duas vezes a Supercopa de Portugal, em 2018 e 2019.