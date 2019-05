Estreia de Power Couple Brasil tem divisão de quartos, apostas e prova dos maridos

01/05/2019 | 12:10



E a nova temporada do Power Couple Brasil estreou com o pé direito na última terça-feira, dia 30. O programa que é apresentado por Gugu Liberato já teve um pouco de tudo: prova, discussão, divisões e cara feia. Assim que os confinados entraram na casa, eles receberam uma mensagem falando para ir para o lado de fora da mansão e logo em seguida alguns drones apareceram no céu carregando uma espécie de bomba. Conforme elas iam caindo, os casais já começavam a se empurrar para garantir a tal bomba que eles nem sabiam o que tinha lá dentro.

Logo em seguida eles abriram as bombas e mostraram que ali dentro continha uma chave, a grande maioria das chaves eram prateadas, quem tirasse a chave dourado iria para uma votação dentro da própria casa. Quem acabou levando a pior nessa dinâmica foi Tatty Zatto e Marcelo Braga que acabaram ficando no perrengue - um quarto super simples. Já Mariana Felicio e Daniel Saulo que ganharam mais votos dos casais da casa e ficaram com a melhor suíte da casa, ainda tinham uma difícil missão nas mãos: fazer a divisão dos quartos. A justificativa que o casal deu foi que as pessoas que votaram neles iriam para a suíte e as que não votaram dormiram na sala ou na barraca do lado de fora da casa.

Depois Gugu mostrou como era a dinâmica de apostas e as esposas tiveram que escolher um valor para a apostar nos maridos, mas antes disso ele contou como era a prova: os maridos teriam que pendurar quatro roupas da mesma cor em três estações diferentes de varal, depois escolheriam dentro de um cesto de roupas sujas a roupa correspondente de sua esposa - o detalho é que o piso estava cheio de sabão.

O marido com mais desempenho levava para a casa um carro 0 km que foi Coelho, que faz par com Clara. Além disso, o público de casa escolheu entre duas opções para o vencedor ter que tomar uma decisão na frente de todo mundo que era: escolher um marido que deverá apostar tudo o que tiver na primeira prova das mulheres. E Coelho, ex- de Férias com o Ex, escolheu Paula Pequeno e Folhas.