Anitta exibe novo visual durante show no Rio de Janeiro

01/05/2019 | 12:10



Anitta está de visual novo! A cantora exibiu novo corte de cabelo na noite da última terça-feira, dia 29, enquanto se apresentava no palco do Ita Music, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Após uma temporada com os fios abaixo dos ombros, a cantora apareceu as madeixas em um corte long bob, bem reto.

No Instagram, ela deixou em evidência o novo corte de cabelo. Para a apresentação, ela não optou por nenhum penteado e apenas deixou os fios soltos.

E não foi só o novo cabelo que chamou a atenção da plateia! No palco, Anitta também cantou seus novos hits, do álbum Kisses, como Banana e Onda Diferente. O look da morena também chamou bastante atenção. Com um body bem cavado, ela deixou o bumbum em evidência!

Horas mais tarde, Anitta surgiu no Stories ao lado da mãe e de seu cachorro. Na rede social, ela filmou o reencontro com os cães que possui em casa. Dias antes, ela havia lamentado a morte de um dos cachorros, o pequeno Afonso. Parece que alguém estava precisando do colo de mãe, né?