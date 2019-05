Filha de Beth Carvalho faz homenagem à mãe

01/05/2019 | 12:10



Beth Carvalho morreu na última terça-feira, dia 30, em em decorrência de infecção generalizada, conforme informou o Hospital Pró-Cardíaco em comunicado à imprensa. O corpo da sambista é velado nesta quarta-feira, dia 1º, no Salão Nobre da sede do seu clube de coração, o Botafogo de Futebol e Regatas. Nas redes sociais, muitos famosos deixaram uma pequena homenagem para a cantora, que foi extremamente importante para a imagem e crescimento do samba no Brasil.

Luana Carvalho, que também é cantora e compositora, escolheu publicar uma foto em que aparece ainda criança ao lado da mãe no palco. Na legenda, se limitou a escrever Dia do Trabalhador.

A sambista tinha 72 anos e estava internada desde o janeiro de 2019. Em outra publicação de Luana, Beth aparece mais debilitada, deitada em uma cama de hospital, enquanto é paparicada pela neta Mia, de um ano de idade. Nesta publicação, Luana dispensou legendas.