Prestes a dar à luz, Meghan Markle recebe visita de rainha Elizabeth II,

01/05/2019 | 12:10



família real britânica não está de braços cruzados enquanto aguarda a chegada do primeiro filho dos duques de Sussex, Meghan Markle e do príncipe Harry. De acordo com a People, a rainha Elizabeth II fez uma breve visita ao casal na residência de Frogmore Cottage, onde eles moram atualmente.

Prestes a dar à luz, Meghan recebeu a rainha em sua casa, assim como também teve uma visita de Kate Middleton e do príncipe William, irmão de Harry. Essa teria sido a primeira vez que os duques de Cambridge visitaram o local após a transformação na propriedade, que antigamente era destinada à funcionários da realeza.

Mas apesar de toda cordialidade da família real, um fato bastante curioso chamou a atenção dos fãs dos duques de Sussex. Isso porque, o perfil oficial no Instagram de Meghan e Harry deixou de seguir a conta do Kensington Royal, que pertence ao príncipe William e Kate Midletton, o perfil Clarence House, do príncipe Charles e sua esposa Camilla, e até mesmo da família real, que informa tudo sobre a rainha Elizabeth II.

O unfollow deu o que falar no Instagram, levantando suspeitas de um mal estar entre os membros da realeza. No entanto, em nova publicação, Meghan e Harry explicaram que estão apenas seguindo organizações que trabalham para promover o bem-estar mental, a positividade corporal, o autocuidado e a importância da conexão humana, já que maio é o mês de conscientização sobre saúde mental nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Existem inúmeras organizações fazendo um trabalho incrível para a saúde mental - por favor, considere as contas que destacamos como uma pequena parte desta rede de suporte global. Nós estamos todos juntos nisso, diz a mensagem.

Segundo a People, a cada mês, Meghan e Harry mudarão a lista de perfis a serem seguidos, para incentivar os internautas a acompanharem instituições e organizações que apoiam diferentes causas.

E se o casal real está na ativa, mesmo aguardando a chegada do primeiro filho, Kate Middleton também continua cumprindo sua agenda de compromissos enquanto o sobrinho não nasce.

Nesta quarta-feira, dia 1º, a duquesa de Cambridge esteve na inauguração do novo Centro de Excelência no Centro Anna Freud. Ela é patrona da organização, que garante que crianças e suas famílias recebam apoio em relação à saúde mental. Para a ocasião, segundo o Just Jared, Kate apostou em um vestido Emilia Wickstead, clutch Mulberry e brincos Kiki McDonough.