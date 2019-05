Caroline Bittencourt será homenageada em desfile de moda e filha da modelo volta às redes sociais

01/05/2019 | 12:10



A modelo Caroline Bittencourt, que morreu na segunda-feira, dia 29, será homenageada na próxima quinta-feira, dia 2, durante um desfile de moda em São Paulo. De acordo com o jornal Extra, a estilista Sarah Salomão, amiga de Carol e madrinha de seu casamento, mandou estampar camisas com o rosto da modelo. Ela seria o principal nome do evento e iria abrir a passarela da marca Le Belle Bandage.

Eu ia fazer o desfile quinta-feira e ela abriria meu desfile. Ela é minha amiga de anos. Estou sem chão, disse Sarah ao veículo.

Além das blusas, as modelos irão encerrar o desfile segurando rosas brancas em lembrança à Caroline, que chegou a posar para o último catálogo da marca em Cusco, no Peru. Além disso, um telão irá exibir fotos da beldade.

Dói muito. Ela foi cremada, é uma dor enorme, ela era tão linda. Parecia uma fada. São muitos anos de amizade. Deus abençoe essa família porque está muito duro para eles, finalizou Sarah.

Nas redes sociais, a filha de Caroline, Isabelle Bittencourt, anunciou que a missa de sétimo dia será aberta ao público e acontecerá no dia 6 de maio na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo.

Convidamos para a missa de sétimo dia. A família agradece imensamente a todas as pessoas que de alguma forma se solidarizaram conosco nesse momento de dor, diz a mensagem.

O corpo da modelo foi encontrado na praia de Cigarras, em São Sebastião. Ela estava desaparecida desde a tarde de domingo, dia 28, por volta das 16h30, quando fazia um passeio de lancha pelo litoral norte de São Paulo, acompanhada do marido, e uma forte tempestade atingiu a região. Jorge Sestini foi resgatado após nadar por duas horas. Já Caroline ficou à deriva, e, segundo o colunista Leo Dias, Jorge a teria visto afundar. O G1 ainda informou que a Marinha e Polícia Civil abriram inquéritos para investigar as circunstâncias da morte.