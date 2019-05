Ao trabalho, Ramalhão

Diário do Grande ABC



01/05/2019 | 10:47



Futebol é paixão, mas também é coisa séria! Hoje, no Bruno Daniel, o Esporte Clube Santo André tem mais uma chance de fazer história. O time, que neste ano completa 42 anos de vida, pode assegurar a quinta conquista na Série A-2 do Campeonato Paulista.

A disputa será em pleno Dia do Trabalho, data simbólica para os moradores do Grande ABC. Região marcada por lutas e vitórias, além de ser responsável por grande parte do desenvolvimento do País, e que se destacou como o berço da industrialização do Brasil.

E o Ramalhão é, sem sombra de dúvida, um dos símbolos do Grande ABC. Time que integra o grupo dos chamados ‘pequenos’ do futebol brasileiro, mas que protagonizou uma das maiores façanhas de todos os tempos quando, em 2004, ousou ganhar do poderoso Flamengo. Desafiou a lógica e, em pleno Estádio do Maracanã, deu a volta olímpica com a taça de campeão da Copa do Brasil.

Contrariar a lógica é, aliás, uma das características do Ramalhão. Não apenas na épica conquista em terras cariocas, mas também nas batalhas do dia a dia. Em quatro décadas, esse time experimentou quase todas as sensações que podem ser proporcionadas pelo chamado esporte bretão. Viveu a extrema glória das conquistas, mas também sofreu nas derrotas e rebaixamentos.

Calejou-se e criou resistência a partir das quedas. Jogou para importantes patrocinadores, que estamparam logotipos no manto azul e branco, mas também teve de ‘passar o chapéu’ para se manter em atividade.

O Ramalhão vai a campo mais uma vez em um jogo diferente. Que vale mais que os três pontos, como costumam dizer os jogadores. Vale R$ 280 mil, que é o prêmio oferecido pela Federação Paulista ao campeão, e pelo menos mais R$ 500 mil, valor pago pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aos times que disputarão a primeira fase da Copa do Brasil em 2020. Dinheiro que, bem administrado, fará diferença na próxima temporada.

Hoje, o Ramalhão é o Grande ABC, trabalhando duro para voltar ao lugar que merece.