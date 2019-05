Adriane Galisteu publica homenagem a Ayrton Senna: 'Simplesmente o melhor'

01/05/2019 | 10:21



A apresentadora Adriane Galisteu publicou no Instagram e no Twitter uma homenagem a Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1 cuja morte, em 1º de maio de 1994, completa 25 anos nesta quarta-feira, dia 1º. Os dois namoraram até o dia em que o tricampeão sofreu o trágico acidente na corrida de Ímola (Itália).

"Simply the Best... era assim, é assim.. sempre será assim... simplesmente o melhor!", escreveu a atriz ao compartilhar com os seguidores um vídeo com várias cenas do piloto.

As imagens são embaladas pela música "Simply The Best", de Tina Turner. A cantora americana chamou uma vez Senna ao palco durante o show e cantou esta mesma canção. No Twitter, além do vídeo, a apresentadora publicou fotos antigas em que os dois aparecem juntos.