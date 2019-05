Ainda há ingressos para a final do Ramalhão

Do Dgabc.com.br



01/05/2019 | 09:42



Torcedores do Santo André que ainda não garantiram ingressos para a partida final da Série A-2 contra a Inter de Limeira, às 11h desta quarta-feira (1º), devem correr. Enorme fila se formou na entrada do estádio de pessoas em busca das pouco mais de 2.000 entradas restantes para o confronto. Rodrigo Alcalde, 36 anos, editor de vídeo, é um dos andreenses que fazem questão de acompanhar a decisão. Ele enfrentou dificuldades para garantir lugar. "Tentei ir ao estádio, mas acabei comprando pela internet após algumas tentativas. Acho que o time precisa repensar a forma de venda, abrir mais pontos", acredita o torcedor, que está empolgado com o confronto. "É maravilhoso poder presenciar essa situação, ver a cidade respirando futebol. Para quem é apaixonado por futebol é fenomenal."

Até a noite de ontem, 8.200 ingressos da carga total de 10,1 mil já haviam sido comercializados. A previsão é baseada nas pessoas que possuem direito a gratuidade – idosos com mais de 60 anos e crianças com menos de 12 – e que precisam, obrigatoriamente, retirar o bilhete no dia da partida. Só restam ingressos para a arquibancada Oeste (antiga), já que o setor Leste (nova) está esgotado. A entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

As ruas próximas ao local estão com interdições, a exemplo do cruzamento entre a Rua 24 de Maio com a Avenida Capitão Mario de Toledo.