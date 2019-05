Bolsas da Europa: Londres opera em leve queda com baixa liquidez, à espera de Fed

01/05/2019 | 08:49



Em meio ao feriado de Dia do Trabalho, apenas a Bolsa de Londres opera nesta quarta-feira, dia 1º de maio, entre as principais praças europeias, influenciada pela menor liquidez, dados locais e à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Às 8h14 (de Brasília), o FTSE 100, na Bolsa de Londres, recuava 0,08%, a 7.412,64 pontos.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial do Reino Unido caiu a 53,1 em abril, mas ainda acima da previsão de analistas, que esperavam queda mais acentuada.

"A queda no PMI industrial em abril era esperada após a atividade ser impulsionada pelos preparativos do Brexit diante da data original de saída, em 29 de março, e sugere que a produção da indústria em breve retornará à estagnação após um breve crescimento no primeiro trimestre", analisa o economista para Reino Unido da Capital Economics, Andrew Wishart.

Além disso, há a expectativa pela decisão de juros no Fed na tarde desta quarta. O banco central americano pode alertar para a divergência entre o crescimento no país e em outros locais do mundo, como na Europa, e economistas destacam que a instituição pode reduzir os juros sobre excesso de reservas (IOER, na sigla em inglês).

As bolsas de Frankfurt, Paris, Milão, Madri e Lisboa não tiveram negócios nesta quarta-feira.