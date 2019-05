01/05/2019 | 07:12



Começa a ser exibida nesta quarta-feira, 1º, às 22h, no canal AXN, a oitava temporada da série policial Hawaii Five-0. No primeiro episódio, vamos saber o que aconteceu depois da notícia de radiação no fim da sétima temporada, além desse desastre, a equipe precisa se habituar com a partida de Chin e Kono. Por isso mesmo, McGarrett (Alex OLoughlin) e Danny (Scott Caan) terão de recrutar novos membros, que serão Tani Rey (Meaghan Rath) e Junior Reigns (Beulah Koale). Mas não serão somente eles que vão chegar para reforçar o time, que contará também com um cão policial. Série vai ao ar às 22h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.