Centrais sindicais unificam ato contra reforma da Previdência

da Redação



01/05/2019 | 07:24



As centrais sindicais unificaram o ato político do Dia do Trabalho neste ano, realizado no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, hoje, a partir das 11h. Contra a reforma da Previdência, o evento deve reunir lideranças de partidos políticos e movimentos sociais, além de atrações musicais, como as cantoras Ludmilla e Lecy Brandão.

Esta será a primeira vez que a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e a Força Sindical se unem para a data no Estado. Anteriormente, as comemorações da CUT eram na Praça da República e as da Força, na Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte, onde eram feitos os tradicionais sorteios de automóveis, o que agora não ocorrerá.

Ao fim do ato, será anunciado 14 de junho como a data da greve geral nacional contra a reforma da Previdência. Após os discursos , começam as apresentações musicais, com término previsto para as 20h30.

NA REGIÃO

Em São Bernardo, os trabalhadores realizam a procissão de São José Operário, que segue da sede do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) até a Igreja Matriz. Lá eles participam da missa dos trabalhadores, às 9h30. Depois da celebração, haverá uma ação inter-religiosa, também na Praça da Matriz.

É o segundo ano consecutivo que a entidade celebra o 1º de Maio homenageando o padroeiro dos trabalhadores metalúrgicos. “Neste ano, nosso maior desafio é enfrentar um dos mais duros ataques aos direitos da classe trabalhadora, a reforma da Previdência”, disse o presidente do sindicato.