Valid assina contrato com Inep para impressão e identificação de provas

30/04/2019 | 21:56



A Valid Soluções será responsável em 2019 pela produção de materiais gráficos para os seguintes exames, avaliações e pré-testes realizados pelo Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (Inep): Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e pré-teste para o Banco Nacional de Itens.

O contrato para a diagramação, produção, manuseio, embalagem e rotulagem de provas e instrumentos de aplicação destas quatro provas foi firmado com a vitória da Valid no Pregão Eletrônico 01/2019, do Inep, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC). O valor máximo do contrato pode chegar a R$ 143 milhões, dependendo da quantidade de cadernos de exames confeccionados e obedecendo aos critérios de cada uma das avaliações - o Saeb, o Encceja e o Enade são aplicados pelo Inep em todo o País, anual ou bienalmente, segundo informou a empresa.

"A Valid cumpriu rigorosamente todas as normas previstas no Edital, principalmente nos quesitos de segurança do parque gráfico e sigilo no processo de impressão e manuseio dos documentos, afinal, essa é nossa expertise há mais de 60 anos", afirma, fato relevante, o CEO da companhia, Carlos Affonso dAlbuquerque. A Valid diz que segue uma série de normas e certificações que atestam essa qualidade, entre elas a ABNT NBR 15540:2013, que determina os requisitos para um sistema de gestão de segurança para tecnologia gráfica.

"O contrato com o Inep faz parte da vertical de negócios da companhia chamada Valid Educação, composta por um portfólio integrado de soluções de identificação segura e de logística para o mercado de ensino", diz a companhia.