Salva, madrinha

Miriam Gimenes



01/05/2019 | 07:37



Beth Carvalho é o amor pelo samba personificado. No ano passado, por causa de problemas na coluna, fez duas apresentações no Rio de Janeiro deitada em um divã – não conseguia mais ficar sentada – junto com os músicos do Fundo de Quintal. A sua vontade de fazer o que mais gostava emocionou o público que, em lágrimas, entoou suas canções.

Mas ontem, a mesma voz que cantou em uníssono com milhares de fãs ao longo de 50 anos de carreira, silenciou. A madrinha do samba morreu, aos 72 anos. Ela estava internada desde o dia 8 de janeiro, no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio de Janeiro – onde, inclusive, recebia amigos para rodas de samba – e morreu em decorrência de septicemia (infecção generalizada).

Segundo nota oficial publicada por sua equipe, Beth “partiu hoje (ontem) às 17h33, cercada do amor de seus familiares e amigos”. Em comunicado no Instagram, a Estação Primeira de Mangueira, sua escola de Samba do coração, fez uma homenagem. “Com muita tristeza no coração informamos a toda nação verde e rosa que nossa madrinha, Beth Carvalho, nos deixou esta tarde (ontem) e foi para o andar de cima levar sua alegria junto aos mangueirenses Cartola, Nelson Cavaquinho, Carlos Cachaça, Jamelão entre outros bambas. Um dos mais importantes nomes do samba e voz que cantava com alma as cores de nosso pavilhão.”

Beth Carvalho ficou conhecida carinhosamente como a ‘madrinha do samba’, como se referiram os mangueirenses, pelos talentos que descobriu e apadrinhou ao longo de sua carreira, como Zeca Pagodinho e o grupo Fundo de Quintal.

Ela nasceu Elizabeth Santos Leal de Carvalho, no Rio, em 1946, e herdou a paixão pela música da família. Sua avó tocava bandolim e violão. Desde criança, ouvia Sílvio Caldas, Elizeth Cardoso e Aracy de Almeida, que eram grandes amigos de seu pai e que ele recebia em sua casa.

Na adolescência, cantava bossa nova e outros ritmos em festas e, para ajudar a família, após o pai ser perseguido na ditadura por seus pensamentos de esquerda. Não por acaso, herdou do pai a postura engajada por toda a vida.

Gravou o primeiro compacto em 1965, com a canção Por Quem Morreu de Amor, de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. Nos anos seguintes, seguiu a trilha dos festivais.

Seu primeiro sucesso de muitos foi Andança, de Edmundo Souto, Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi, que ela defendeu no Festival Internacional da Canção, em 1968, e com o qual conseguiu o terceiro lugar. Emendou outros sucessos na sua voz, como o hino Vou Festejar, e eternizou Coisinha do Pai.

Ela uma discografia de 33 discos e quatro DVDs – e muitos prêmios conquistados ao longo de uma vida dedicada ao samba. Até o fechamento desta edição não havia sido divulgado local de velório e sepultamento.