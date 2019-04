Bolsonaro: 'Nós quebraremos a Previdência no máximo em 2022 se nada for votado'

30/04/2019 | 19:12



O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 30, que se "nada for votado, nós quebraremos a Previdência, no máximo, em 2022". Bolsonaro afirmou ao programa Brasil Urgente, da Rede Band, que, ao aprovar a reforma da Previdência, "vai sobrar dinheiro para investimento". "Não temos outra alternativa", afirmou.

Ele disse que, nas viagens que fez como presidente, recebeu sinalizações de outros países de que, se a reforma previdenciária passar, será um "sinalizador" de que o governo do Brasil faz "o dever de casa, tem responsabilidade e respeita contratos".

"Acreditamos na Câmara, no Senado e na população, que não se deixa enganar com fake news, dizendo que a reforma vai trazer caos e sofrimento", acentuou. Bolsonaro acrescentou que no Brasil os mais pobres já se aposentam com mais de 60 anos de idade e que o "sacrifício" na reforma previdenciária virá mais dos servidores públicos.