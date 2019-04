Prefeitura de Santo André se posiciona sobre a falta de água; moradores fizeram protesto

Lorena S. Ávila

Especial para o dgabc.com.br



30/04/2019 | 18:53



Em comunicado oficial veiculado nas redes sociais, a Prefeitura de Santo André se posicionou sobre a falta de água que há mais de um mês atinge a região. De acordo com a nota, a cidade vem sofrendo com esse problema devido ao desabestecimento, que comprometeu 30% do município, por conta dos problemas no sistema Rio Grande.

Também foi esclarecido que a falta de investimentos no sistema primário e na distribuição - há mais de 20 anos - são prejudiciais e não contribuem com a infraestrutura. A prefeitura pede desculpas pelo transtorno e afirma que solicita diariamente a Sabesp a realização de reformas e estudos para ampliar as alternativas de abastecimento, bem como a implementação de soluções ágeis e eficazes.

Moradores da Vila Guaraciaba realizaram um protesto no fim da tarde desta terça-feira (30), contra a falta de água.

Confira a nota na íntegra:

Estamos trabalhando de forma intensa para resolver definitivamente os problemas da falta de água em Santo André. Novamente, a cidade sofreu com desabastecimento, que comprometeu 30% do município, por conta de problemas pontuais no sistema Rio Grande, agravado pela falta de investimentos nas linhas primárias e no sistema de distribuição. Há mais de 20 anos nossa cidade não investe na modernização da rede. Por isso, cobramos diariamente da Sabesp agilidade e soluções efetivas, além de um estudo para ampliar as alternativas de abastecimento, oferecendo acesso a outras linhas de distribuição. Pedimos desculpas pelo transtorno. Sabemos como é difícil esta situação para a nossa gente. Mas, estamos bem próximos de encerrar, de uma vez por todas, esta crise, para que NUNCA MAIS falte água em Santo André.